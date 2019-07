'Huawei heeft in het geheim 3g-netwerk in Noord-Korea opgezet'

Huawei heeft tussen 2008 en 2016 volgens onderzoek van The Washington Post in Noord-Korea een 3g-netwerk opgezet en geholpen bij het onderhoud daarvan. Dat gebeurde via het Chinese bedrijf Panda International, dat de apparatuur aan de dictatuur leverde.

De Amerikaanse krant baseert zich op klokkenluiders en uitgelekte documenten die afkomstig zijn van een voormalige werknemer van Huawei. Daaruit zou blijken dat Huawei hielp bij het opzetten van het 3g-netwerk in Noord-Korea. John Hudson, een van de journalisten die aan het artikel werkte, geeft op Twitter toelichting daarover.

Het 3g-netwerk zou opgezet zijn nadat het voormalige Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong-il een bezoek had gebracht aan het hoofdkantoor van Huawei in China. Na dat bezoek werd de provider Koryolink opgericht en vervolgens zou Huawei hardware hebben geleverd. Dat gebeurde via het Chinese bedrijf Panda International, dat de apparatuur naar Noord-Korea bracht. In 2016 heeft Huawei de banden met dat bedrijf verbroken.

Huawei gaat niet inhoudelijk in op vragen van The Washington Post, maar zegt in een verklaring 'geen zakelijke aanwezigheid' te hebben in het land. De krant schrijft dat het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken sinds 2016 onderzoek doet naar de banden tussen Huawei en Noord-Korea. Huawei is een Chinees bedrijf, maar gebruikt ook Amerikaanse componenten in zijn apparatuur.