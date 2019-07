India lanceert sonde en rover naar de maan

India heeft zijn tweede maanmissie gelanceerd. Chandrayaan-2 is de tweede missie van het land richting de maan, en de eerste die een landing op de maan moet bewerkstelligen. De missie bestaat uit een sonde, een lander en een rover.

Chandrayaan-2 steeg op maandagochtend op aan boord van een GSLV-raket, een raket met een cryogene raketmotor die India zelf heeft ontworpen. De lancering vanaf ruimtevaartcentrum Satish Dhawan, vlakbij de stad Chennai, verliep goed. De Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, de zwaarste raket van het land, bracht de sonde na acht minuten in een baan om de aarde.

In de komende weken gaat de sonde telkens naar een iets hogere baan, totdat Chandrayaan in het zwaartekrachtsveld van de maan terechtkomt. De sonde heeft een levensduur van een jaar, en gaat in die tijd foto's maken van het maanoppervlak en metingen doen naar mineralen op de maan. Naast de sonde bestaat de missie ook uit een lander genaamd Vikram, vernoemd naar de oprichter van het Indiase ruimteagentschap, en een 27 kilogram wegende rover genaamd Pragyan, 'wijsheid' in Sanskriet. Als de missie succesvol verloopt, landen de lander en de rover op 7 september op de maan. De landing vindt plaats rond de zuidpool van de maan, waar volgens onderzoekers grote kans is om waterijs en andere mineralen te vinden. De sonde gaat daarnaast onderzoek doen naar maanbevingen.

Chandrayaan-2 is de tweede maanmissie van India. In 2008 lanceerde het land al een sonde met de maan als bestemming: Chandrayaan-1 schoot ook een sonde af op de maan, maar daarbij ging het om een harde landing die kort data verzamelde na de impact. De nieuwe missie is de eerste keer dat er een 'zachte' landing wordt gedaan. Nadat de sonde neerkomt, rijdt de rover eruit. Die kan in totaal 500 meter over het oppervlak rijden. India geeft de rover een levensduur van veertien aardse dagen. Dat kan wel verlengd worden door het apparaat met zonnepanelen op te laden en in de slaapstand te zetten.

Bij succes wordt India het vierde land ter wereld dat zelfstandig een zachte landing op de maan heeft uitgevoerd. Amerika en de voormalige Sovjet-Unie deden dat eerder al, en China landde in 2013 de rover Yutu op de maan. India heeft al jarenlang een ambitieus ruimtevaartprogramma. Zo is het een van de weinige landen die raketten met cryogene brandstof tot zijn beschikking heeft, een vereiste voor verre ruimtemissies. Het land wil in de toekomst ook zelf astronauten lanceren en een eigen ruimtestation bouwen.