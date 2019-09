Indiase Chandrayaan-2 sonde splitst in tweeën voorafgaand aan maanlanding

De in juli door India gelanceerde Chandrayaan-2-sonde nader het moment dat de maanlanding wordt ingezet. Daartoe moest de lander van het ruimtevaartuig worden afgesplitst, wat inmiddels succesvol is gebeurd. Zaterdag moeten de lander en een rover een zachte landing maken.

Volgens de Indian Space Research Organisation presteren alle systemen van zowel het ruimtevaartuig als de lander naar behoren en is de Vikram Lander succesvol losgekoppeld van het Chandrayaan-2-ruimtevaartuig. Deze laatstgenoemde sonde bevond zich al even in een baan om de maan en handhaaft deze. In de komende dagen zal de lander meerdere manoeuvres uitvoeren om uit zijn baan om de maan te geraken en af te dalen naar het maanoppervlak. Zaterdag wordt de vijftien minuten durende gemotoriseerde afdaling in gang gezet en Vikram moet vervolgens ergens in de avond, Nederlandse tijd, landen.

De boven de maan vliegende sonde heeft een levensduur van een jaar, en gaat in die tijd foto's maken van het maanoppervlak en metingen doen om te zoeken naar tekenen van waterijs. De missie bestaat uit Vikram, vernoemd naar de oprichter van het Indiase ruimteagentschap en een 27 kilogram wegende rover genaamd Pragyan, ofwel 'wijsheid' in Sanskriet. Deze twee zullen het slechts veertien dagen uithouden, tot de zon verdwijnt en het -183 graden Celsius kan worden.

Als de landing lukt is India het vierde land ter wereld dat een zachte landing op de maan heeft uitgevoerd. De VS, de voormalige Sovjet-Unie en China landde deden dit allemaal al eerder. India wil uiteindelijk ook zelf astronauten lanceren en een eigen ruimtestation bouwen.