Tv-fabrikanten komen met minimale specificaties voor 8k-tv's

De 8K Association, een non-profitorganisatie waar meerdere bekende tv-fabrikanten deel van uitmaken, heeft zogenoemde 'prestatiespecificaties' bekendgemaakt voor 8k-tv's voor consumenten. Dit zijn in feite minimumspecificaties waar 8k-tv's aan zouden moeten voldoen.

De 8K Association meldt dat het allereerst gaat om een resolutie van 7680 x 4320 pixels, gevolgd door een input van 24, 30 en 60 beelden per seconde, een beeldschermpiekhelderheid die verder gaat dan 600 cd/m², de ondersteuning van de hevc-codec, het gebruik van hdmi 2.1-aansluitingen en enkele niet nader benoemde, bij de fabrikanten bekende additionele specificaties voor de prestaties en de interface.

De hdmi 2.1-eis leidt ertoe dat de tv's 8k-beelden kunnen combineren met 60 beelden per seconde. Dat laatste is bij 8k-tv's met hdmi 2.0 beperkt tot 8k en 30fps. De organisatie zegt dat het ook nadere eisen stelt op het vlak van de kleurdiepte, zwartwaarde, chroma subsampling en hdr, maar daar wordt verder geen nadere toelichting op gegeven. De wel benoemde specificaties zijn niet bijzonder veeleisend; de resolutie is vanzelfsprekend bij 8k-tv's en een piekhelderheid van 600cd/m² halen de huidige high-end televisies moeiteloos, zeker de lcd-tv's.

De specificaties zijn onderdeel van een technisch programma van de 8K Association en zijn opgesteld door partijen als Samsung, Panasonic, AU Optronics, Hisense en TCL. Volgens de organisatie wordt er een speciale test opgesteld om vast te stellen of 8k-tv's aan de eisen voldoen. De 8K Association is van plan met een speciaal logo te komen waar leden van de organisatie hun 8k-tv's van kunnen voorzien, mits ze voldoen aan de specificaties.

De non-profitorganisatie heeft inmiddels een aantal nieuwe leden erbij, waaronder Innolux, Intel, Novatek, Samsung Display, Tencent, V-Silicon en Xperi. Laatstgenoemde is het bedrijf achter audiostandaard DTS. Grote namen als LG en Sony ontbreken nog altijd. Begin dit jaar werd de 8K Association opgericht om 8k-content te promoten, de minimale eisen voor de 8k-tv's vast te stellen en een logo-programma te introduceren.