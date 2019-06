Nu uhd-televisies met 4k-resolutie die hdr kunnen weergeven al behoorlijk zijn ingeburgerd, zijn de eerste fabrikanten begonnen met de verkoop van 8k-modellen. Na Sharp en Samsung is ook Sony overgegaan tot de verkoop van televisies met meer dan 33 miljoen afzonderlijke pixels. In deze review bekijken we Sony's eerste 8k-tv: de ZG9. Sony heeft goed begrepen dat het weinig zin heeft om televisies met bescheiden afmetingen te voorzien van een 8k-paneel, want alleen op grote schermen is het verschil ten opzichte van 4k goed te zien. De ZG9 is dan ook alleen verkrijgbaar in een 85"- en een 98"-uitvoering.

Naast een heel groot scherm met heel veel pixels heeft de ZG9 ook veel luidsprekers. Bij Sony's oledtelevisies komt het geluid letterlijk uit het scherm doordat het beeldpaneel door spreekspoelen in trilling wordt gebracht. Deze constructie is niet mogelijk bij lcd-panelen, doordat deze uit meer lagen zijn opgebouwd. Dit maakt de panelen dikker en zwaarder, en daarmee ongeschikt om als luidspreker te worden gebruikt. Om het toch te laten lijken alsof het geluid uit het scherm komt, heeft Sony zowel boven als onder het scherm luidsprekers in de randen aangebracht. Bovendien zijn aan de achterkant de nodige woofers aangebracht voor een stevige laagweergave, die past bij een tv van deze afmetingen.

Net als de eerdere modellen in Sony's Z-serie is het lcd-paneel voorzien van een full array local dimming backlight die een hoge piekhelderheid mogelijk maakt. Dit heeft voordelen bij het kijken bij veel omgevingslicht en maakt een indrukwekkende hdr-weergave mogelijk. Zoals gewoonlijk draait de ZG9 op Android TV van Google. Ook is de spraakassistent beschikbaar, die opgeroepen kan worden via microfoons in de afstandsbediening en de behuizing van de tv. Al dit moois is helaas allesbehalve goedkoop; ons 85"-testmodel was op het moment van schrijven van deze review in onze Pricewatch te vinden voor zo'n 17.000 euro.