Sony geeft zijn A8-oled-tv geen hdmi 2.1-aansluiting

Sony heeft dit jaar een paar tv's in het assortiment die overweg kunnen met signalen via hdmi in 8k en 60fps of 4k en 120fps, maar daar zit de A8 niet bij. Dit is de 4k-oled-tv die Sony dit jaar op de markt brengt.

De Japanse fabrikant heeft aan de website FlatpanelsHD laten weten dat de XH90, een 4k-lcd-tv die dit jaar uitkomt, over een volledige hdmi 2.1-aansluiting zal beschikken, in de zin dat er ondersteuning is voor 4k en 120fps via hdmi, maar ook voor vrr , allm , en eARC . Daarnaast beschikt de ZH8, een 8k-lcd-tv die ook dit jaar uitkomt, over een hdmi-aansluiting die zestig beelden per seconde in een 8k-resolutie aankan. De enige andere tv die dit ook kan, is de vorig jaar uitgebrachte ZG9, eveneens een 8k-lcd-tv.

Dit betekent dat de A8, de oled-tv die Sony dit jaar op de markt brengt, niet over een hdmi 2.1-aansluiting beschikt. Deze tv zal wel eARC ondersteunen, zodat het mogelijk is om lossless audioformaten zoals Dolby TrueHD, DTS:X en Dolby Atmos door te sturen. Andere onderdelen van de hdmi 2.1-standaard worden niet door de A8 ondersteund.

Sony presenteerde begin deze maand zijn oled- en lcd-tv's voor 2020. De XH90 wordt door het bedrijf omschreven als een middenklasser die compatibel is met 4k en 120fps, al is daar wel een toekomstige software-update voor nodig. Naast de A8 komt Sony ook met de ZH8, een 8k-tv die volgens de fabrikant beelden in realtime naar 8k kan opschalen. Het bedrijf komt dit jaar ook met de A9, een 48"-oled-tv. Of deze A9 ook hdmi 2.1 moet missen, is nog onbekend.