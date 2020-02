KPN stelde 'agressieve tegenacties' voor bij concurrentie glasvezel

KPN beschouwde het aanbod van glasvezel door concurrerende partijen als een hoog risico en stelde pogingen voor om met agressieve tegenacties te voorkomen dat die marktaandeel zouden winnen. Dat blijkt uit een intern document van KPN waarover Trouw beschikt.

KPN beschrijft in het document hoe het in een jaar tijd 43 procent van de klanten in de gemeente Sint Anthonis in Land van Cuijk kwijtraakte, toen burgerinitiatief LVCNET daar samen met netwerkbeheerder E-Fiber glasvezel ging aanbieden. KPN noemt het aanbod van glasvezel door concurrenten een 'hoog risico' en met name in gebieden waar zijn klanten traag internet hebben, beschouwde KPN zichzelf 'kwetsbaar'.

Trouw citeert daarmee uit een interne marktanalyse uit juli 2019, die de krant in handen kreeg via een laptop die een KPN-monteur bij een klant achterliet. Trouw nam via de laptop onder andere het intranet van KPN door. In het document staat dat KPN kan 'experimenteren met agressieve tegenacties' en ‘met tegen-aanbiedingen om ervoor te zorgen dat klanten gebonden zijn aan hun contract en niet kunnen opzeggen’.

Een woordvoerder van KPN zegt in een reactie tegen Trouw dat het om 'commerciële suggesties gaat die niet door het management zijn overgenomen': "De Nederlandse telecommarkt is zeer competitief, zowel bij het aanbieden van diensten als de aanleg van digitale infrastructuur." In een rapport dat in oktober vorig jaar verscheen constateerde de ACM dat KPN's gedrag op de markt eraan bijdraagt dat andere partijen die glasvezel willen aanleggen tegen vertragingen aanlopen of die aanleg volledig stoppen.