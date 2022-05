KPN mag doorgaan met aanleg glasvezel boven op bestaande glasvezel T-Mobile

De voorzieningenrechter in Rotterdam heeft beslist dat KPN door mag gaan met de aanleg van glasvezel in een wijk in Den Haag, boven op een pas aangelegd glasvezelnetwerk van T-Mobile. Wel had de gemeente volgens de rechter meer onderzoek moeten doen.

Volgens T-Mobile erkent de rechter dat de gemeente Den Haag beter onderzoek had moeten doen naar de aanleg van glasvezel door twee partijen in één wijk. De rechter vindt het te ver gaan om KPN te dwingen om te stoppen met de werkzaamheden, mede omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de vergunning bij nader onderzoek niet zou zijn verleend. T-Mobile zegt de bezwaarschriftprocedure tegen het besluit van de gemeente Den Haag door te zetten.

T-Mobile stapte naar de rechter met het verzoek om de vergunning voor de aanleg van KPN's glasvezelnetwerk in het Regentessekwartier op te schorten. De provider is tegen de aanleg van het tweede netwerk, omdat de kabels boven op de infrastructuur van T-Mobile komen te liggen, wat het onderhoud zou bemoeilijken. Daarnaast stelt T-Mobile dat het tweede netwerk onnodig is, omdat de glasvezelkabel wordt opengesteld voor andere aanbieders. KPN is volgens T-Mobile niet ingegaan op uitnodigingen voor gesprekken.

Hoewel KPN door mag gaan met de aanleg van zijn eigen glasvezelkabels, is T-Mobile blij dat de rechter vindt dat de gemeente beter en meer onderzoek had moeten doen. "Dat is een belangrijke uitspraak voor de toekomst. Gemeenten zullen voortaan de impact van een tweede glasvezelnetwerk op al bestaande infrastructuur zorgvuldig moeten onderzoeken alvorens zij instemmen. Dat is hier niet gebeurd", zegt Pieter de Klein, directeur strategie bij T-Mobile.

Volgens T-Mobile was het doel van de rechtszaak ook om aan te tonen welke juridische mogelijkheden gemeenten hebben om 'op te treden tegen partijen die overtollige infrastructuur aanleggen' en zo de 'kwaliteit van het al aanwezige glasvezelnetwerk bedreigen'. De provider blijft naar eigen zeggen aandringen bij de Autoriteit Consument & Markt en het ministerie van Economische zaken op duidelijkere regelgeving.

KPN is vorige week begonnen met de aanleg van glasvezelkabels in het Haagse Regentessekwartier. T-Mobile heeft in samenwerking met investeringspartner Primevest diezelfde wijk van glasvezel voorzien. Dat was onderdeel van een groter project waarbij 33.000 huishoudens in stadsdeel Segbroek zijn aangesloten.

KPN is blij met de uitspraak en had deze 'eerlijk gezegd ook wel verwacht', staat in een persbericht. KPN zegt glasvezel aan te bieden over eigen netwerken, maar ook over die van andere partijen. Daarbij verwijst de provider naar gebieden waarin gebruik wordt gemaakt van glasvezelnetwerken van derden. De provider merkt daarbij op dat dit 'alleen kan tegen voorwaarden die voor beide partijen aantrekkelijk zijn'.

Eind vorig jaar concludeerde de ACM in een marktstudie dat 'diverse gedragingen van met name KPN' ervoor zorgen dat andere partijen die glasvezel willen aanleggen, tegen vertraging oplopen of die aanleg volledig stoppen. Naast T-Mobile zegt ook E-Fiber hinder te ondervinden van de manier waarop KPN glasvezel aanlegt.