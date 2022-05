Ubisoft-games krijgen crossplay en crossprogressie via Ubisoft Connect

Ubisoft voegt Uplay en Ubisoft Club samen tot Ubisoft Connect. Die nieuwe dienst bestaat uit software die crossplay en crossprogressie mogelijk maakt tussen pc's, consoles en streamingdiensten. Gebruikers dienen in te loggen met een Ubisoft-account.

Nieuwe Ubisoft-titels zullen crossprogressie via Ubisoft Connect ondersteunen. De uitgever noemt voorbeelden als Hyper Scape, Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising en Riders Republic. Spelers kunnen daarmee hun progressie meenemen tussen verschillende platforms. De game moet wel op ieder platform worden aangeschaft.

De meeste nieuwe multiplayergames moeten via Ubisoft Connect ook crossplay ondersteunen, zodat spelers op de pc, consoles en streamingdiensten samen kunnen spelen. Oudere titels krijgen niet de crossplay- en corssprogressie-functionaliteit, maar daarvan zijn bijvoorbeeld wel statistieken te zien en te vergelijken met vrienden.

Ubisoft Connect is vanaf 29 oktober beschikbaar voor Windows, de Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch. De dienst komt 'binnenkort' ook naar de next-genconsoles van Sony en Microsoft en 'later dit jaar' komt er integratie met streamingdiensten Google Stadia, Nvidia GeForce Now en Amazon Luna. Per direct zijn er bijbehorende apps voor Android en iOS te downloaden. Dat gaat om de bestaande Ubisoft Club-app; een soort sociaal netwerk van de uitgever.