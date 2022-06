Weet je nog, vroeger, toen consolegaming extreem simpel was? Apparaat aan, cartridge of cd-rom erin en gáán. Anno 2020 zijn we niet alleen volledig gewend aan periodieke updates die allerlei bugs en andere problemen verhelpen, we hebben ons zelfs al neergelegd bij een ‘pc-achtig’ systeem. Aan welk platform moet je immers denken als je te maken hebt met een game die er, afhankelijk van welke hardware jij hebt, mooier of minder mooi uitziet? Pc-gaming uiteraard, maar tegenwoordig dus ook consolegaming. Dat heeft alles te maken met ‘Smart Delivery’. Het platform van Xbox leest uit met welke console een gebruiker verbinding maakt met de store, om vervolgens de juiste versie van de game te downloaden. Zodoende ziet Assassin’s Creed: Valhalla, als een van de eerste games voor deze nieuwe generatie consoles, er dus anders uit op een Xbox Series X dan op een Series S, een One X of een nog oudere One. Het betekent ook dat Ubisoft ons erop moest wijzen dat we, tot er een ‘next-gen update’ was, min of meer de backwards compatible One X-versie aan het spelen waren. Inmiddels is die update er en is Assassin’s Creed: Valhalla in volle glorie op 4k60 te spelen op de Xbox Series X. De hoogste tijd dus om het noorderlicht op te zoeken, in de jongste telg binnen de langlopende serie van Ubisoft.

Assassin’s Creed: Valhalla is een losstaande game, maar tegelijk ook het derde spel in een reeks die begon met Assassin’s Creed: Origin en een vervolg kreeg in Odyssey. Dat heeft meerdere redenen. Dit is het derde deel waarin het verhaal in het heden draait om Layla Hassan, die via de Animus-technologie herinneringen van personen uit het verleden beleeft. Daar raken we trouwens meteen een punt van orde: het is verstandig Odyssey uit te spelen alvorens je aan Valhalla begint. Al vroeg in de game wordt er gepraat over gebeurtenissen uit de eindfase van Odyssey. Het is leuker als je begrijpt waar het over gaat en het kan zelfs een spoiler voor je zijn, als je nog van plan was Odyssey uit te gaan spelen.

Daarnaast is dit het derde spel dat wordt gemaakt volgens de formule van Origins. Assassin’s Creed was, met Black Flag en Rogue als uitzonderingen, een gameserie die draaide om gameplay in en rond grote steden. Origins veranderde dat, Odyssey deed er nog een schepje bovenop en Valhalla bouwt het nog verder uit. Tegelijk is het fijn dat de mediterrane sfeer van Origins en Odyssey wordt ingeruild voor het killere Noorwegen en kleurrijke Engeland. Dat klinkt nauwelijks appetijtelijk, maar Origins en Odyssey leken door de overeenkomsten in klimaat wel erg veel op elkaar. Met de keuze voor nieuwe omgevingen komt ook een andere sfeer en een heel andere look, dus die hindernis is alvast overwonnen.

In aanraking met de Hidden Ones

Assassin’s Creed: Valhalla opent in Noorwegen. De jonge Eivor - of dat een man of vrouw is mag je zelf bepalen - maakt van dichtbij mee hoe een feestavond met haar clan verandert in een slachting als er een vijandige clan vikingen voor de deur staat. De leider van die clan brengt de ouders van Eivor om het leven, die zich even daarvoor trouw hebben gezworen aan de lokale Jarl. Die Jarl adopteert Eivor daarna en ze groeit op als stiefbroer van Sigurd. Samen met Sigurd maakt Eivor daarna jacht op de personen die haar zoveel onrecht hebben aangedaan. Ook komt ze via Sigurd in contact met twee oosterse mannen, die in hun verschijning al verraden dat ze onderdeel zijn van wat later de Brotherhood of Assassins zal worden. Deze mysterieuze mannen geven Eivor haar ‘hidden blade’, die zij overigens niet als verborgen wapen draagt, maar gewoon open en bloot. Het is een eerste kennismaking met deze Hidden Ones, die tijdens het verhaal af en toe om de hoek komen kijken.

Wanneer Eivor en Sigurd hun wraak hebben genomen, blijkt dat hun Jarl zich trouw heeft gezworen aan een andere leider, wat Sigurd effectief berooft van de kans om ooit zelf de baas te worden. Sigurd en Eivor trekken hun conclusies, pakken hun spullen en springen in een Longship om naar Engeland te gaan. Daar aangekomen vertrekt Sigurd om allianties te sluiten en moet Eivor een dorp zien op te bouwen. Dat leidt haar al snel weg van het dorp en laat haar zélf allianties smeden. Voordat dit alles begint, stoppen we echter even in de hedendaagse tijd. Layla stuit op een technisch probleem en moet haar Animus-werk staken. Als ze even rondloopt en met haar teamleden babbelt, blijkt al snel dat het gezelschap niet in Engeland of Noorwegen, maar in Amerika is. En om het nog gekker te maken, staat ze even later naast het graf van niemand minder dan Eivor. Dat heeft uiteraard een functie. Het geeft de speler een baken, iets om naar uit te kijken in de (verre) toekomst. Je weet dat de dame (of heer) die zo haar best doet een leuk dorp te stichten in Engeland, op een gegeven moment dus in Amerika belandt. Hoe, waarom en wat dat betekent voor Layla en haar team? Dat zijn vragen waar je zelf de antwoorden op moet gaan vinden.