Assassin's Creed Valhalla-uitbreiding The Siege of Paris komt deze zomer uit

Assassin's Creed Valhalla krijgt deze zomer een nieuwe uitbreiding. Dat laat ontwikkelaar Ubisoft weten tijdens zijn Ubisoft Forward-presentatie. Het wordt de tweede uitbreiding van de game; in mei kwam Wrath of the Druids al uit.

Ubisoft liet eerder al weten dat The Siege of Paris zich afspeelt tijdens de belegering van Parijs in 845; dat zich afspeelde tijdens een invasie van de Vikingen in Francia. Spelers moeten 'de geheimen van vijanden onthullen' en 'strategische allianties vormen' in de dlc, meldt de ontwikkelaar.

Verder maken Black Box-infiltratiemissies een terugkeer in de uitbreiding, die werden geïntroduceerd in Assassin's Creed Unity en Syndicate. Spelers krijgen in dergelijke missie een doel om te bereiken, maar de manier waarop ze die behalen mogen spelers zelf bepalen, meldt de ontwikkelaar tijdens zijn E3-presentatie. The Siege of Paris voegt verder nieuwe vaardigheden, wapens, uitrustingen en vijanden toe. Ubisoft noemt geen concrete releasedatum van de uitbreiding.

Assassin's Creed Valhalla krijgt deze herfst ook een Discovery Tour, genaamd Viking Age. In die modus kunnen spelers vrij door de gamewereld reizen, en leren over de geschiedenis van het vikingtijdperk. In de Viking Age-modus kunnen gamers ook spelen als inwoners van de gamewereld, en ze volgen tijdens hun dagelijkse bezigheden. De Discovery Tour komt gratis beschikbaar voor iedereen die Assassin's Creed Valhalla bezit.