Ubisoft kondigt rogue-lite-modus aan voor Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft kondigt een nieuwe modus aan voor Assassin's Creed Valhalla. Het gaat om een rogue-lite-modus, waarin spelers vaak doodgaan en steeds een nieuwe poging kunnen wagen om verder te komen in de onderwereld Niflheim.

De nieuwe modus komt deze zomer gratis beschikbaar voor de game. Net als andere rogue-lite-games moeten spelers in deze modus steeds verder proberen te komen, waarbij ze vaak doodgaan. Hoe deze modus precies gaat werken, maakt Ubisoft nog niet bekend. Wel is in een trailer te zien dat de speler het op kan nemen tegen sterke vijanden, waaronder draken.

Ubisoft kondigt de nieuwe modus aan tijdens het jubileumevenement voor Assassin's Creed. De game-serie bestaat 15 jaar. Naast de nieuwe modus, is er ook een nieuwe Discovery Tour beschikbaar voor geschiedenis over de Vikingen. Dit is een speciale versie van de Assassin's Creed-games waarin er niet gevochten wordt, maar de focus ligt op geschiedenis voor educatiedoeleinden.

Tot slot maakt de uitgever bekend dat Assassin's Creed Valhalla nog een jaar lang updates en nieuwe content gaat krijgen. Zo wordt later dit jaar het laatste hoofdstuk in het verhaal van Eivor uitgebracht.