Ubisoft kondigt showcase aan voor september en komt met onthulling Skull & Bones

Ubisoft kondigt een showcase aan die zal plaatsvinden op 10 september. De game-uitgever gaat tijdens de showcase updates over meerdere games geven. Ook kondigt Ubisoft een gameplayonthulling aan voor Skull & Bones aanstaande donderdag 7 juli.

Ubisoft houdt op 10 september een 'multi-game showcase'. Tijdens de showcase deelt Ubisoft nieuwe informatie over games die in ontwikkeling zijn. De showcase start om 21.00 uur Nederlandse tijd. De showcase zal te volgen zijn via het Twitch-kanaal, YouTube-kanaal en de website van Ubisoft.

Naast de showcase in september komt Ubisoft op 7 juli met meer informatie over Skull & Bones. Eerder deze week waren er al geruchten over een aankondiging van de piratengame. Volgens de geruchten verschijnt de game op 8 november dit jaar. De nieuwe gameplaybeelden komen aanstaande donderdag om 20.00 uur online.

Skull & Bones werd al in 2017 aangekondigd en had oorspronkelijk in 2018 moeten verschijnen, maar de ontwikkeling van de game verloopt sindsdien zeer stroef. De titel werd meerdere malen uitgesteld en Ubisoft heeft de koers van de game ook gewijzigd. Ubisoft is van plan om donderdag de eerste gameplay van de game te onthullen in zijn huidige staat. Eerder lekten er al wel beelden van een testbuild uit, waarvan Ubisoft de authenticiteit heeft bevestigd.