Mario + Rabbids Sparks of Hope verschijnt op 20 oktober voor Nintendo Switch

Ubisoft en Nintendo brengen turn-based strategiegame Mario + Rabbids Sparks of Hope op 20 oktober uit voor de Nintendo Switch. De game komt fysiek en digitaal uit voor een adviesprijs van 60 euro. Het is de opvolger van Mario + Rabbids Kingdom Battle uit 2017.

In zijn Nintendo Direct Mini: Partner Showcase toont de Switch-maker een uitgebreid fragment van de nieuwe Mario + Rabbids-game met gameplay. Het spel werd ruim een jaar geleden aangekondigd. Sparks of Hope is de tweede game in de Mario + Rabbids-serie van Ubisoft en Nintendo.

In 2017 verscheen het eerste deel met de subtitel Kingdom Battle. Ook dat was een turn-based strategiespel met gameplay die doet denken aan XCOM-games. Tweakers noemde die game in een review verrassend uitdagend.