Samengevat Mario + Rabbids: Sparks of Hope is een laagdrempelige, maar tegelijk heerlijk tactische game. De vrijheid die je hebt bij het kiezen van de teamleden en bij de Sparks die je aan hen toewijst, is fijn. De grote bewegingsvrijheid die je hebt met de Jump Pads en Team Jump ook. Het maakt dat je erg veel opties hebt, hoewel je elk teamlid eigenlijk maar twee acties per beurt kunt laten doen. Voeg daarbij het verhaal en de puzzeltocht die zich buiten de arena's ontvouwen, en je hebt een prima game. Ook dat deel buiten de arena's is er in Sparks of Hope op vooruitgegaan. De planeten waar je naartoe vliegt, zijn steeds behoorlijk uitgebreid, maar zitten goed in elkaar en er valt ook nog steeds genoeg te doen en ontdekken als je de weg naar een volgende planeet hebt vrijgespeeld. Wat uiterlijk betreft kan Sparks of Hope zich helemaal meten met de recentste Mario-games van Nintendo. Pluspunten Tactische mogelijkheden

Humor Toegankelijk Minpunten Te weinig Mario? Melige humor

Er verschijnen nog steeds niet echt veel exclusieve games voor de Nintendo Switch. Dat was al zo in 2017, toen de Switch op de markt verscheen, en dat is vijf jaar later niet veel anders. Is dat erg? Misschien niet, het staat het succes van de console in ieder geval niet in de weg. Misschien is de kwaliteit van de exclusieve games belangrijker dan de kwantiteit. Met die kwaliteit zat het wel goed bij een van de verrassendste games uit het debuutjaar van de Switch: Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Het is dan ook verbazingwekkend dat het vijf jaar heeft geduurd voordat er een vervolg kwam. Dat is er nu, in de vorm van Mario + Rabbids: Sparks of Hope, dat een direct vervolg is op het eerste deel.

Ben je onbekend met dat eerste deel? Mario + Rabbids is de onwaarschijnlijke mix tussen de voornaamste personages uit de vele Mario-games van Nintendo en de koddige Rabbids die oorspronkelijk uit de Rayman-games afkomstig zijn. De twee ontmoeten elkaar in Mario's Mushroom Kingdom, maar met gameplay die je van geen van beide gewend bent. Voor de gameplay zijn de makers te rade gegaan bij de recente Xcom-games. Het levert een knotsgekke mix op: de vrolijke, maar wat brave personages van Nintendo met de ondeugende Rabbids, gecombineerd met gameplay die je van geen van beide series gewend bent. In het origineel werkte dat verrassend goed. Geldt dat ook voor het vervolg?

Cursa brengt Duistermis

Over het verhaal gaan we uiteraard niet al te veel loslaten. Het komt erop neer dat Mario, Luigi en Prinses Peach genieten van de succesvolle afloop van het origineel in Mushroom Kingdom, maar dat er al snel een nieuwe dreiging opdoemt in de vorm van een zekere Cursa. Die dreigt de hele wereld te bedekken met een donkere materie die Darkmess genoemd wordt, of Duistermis als je de Nederlandstalige versie speelt. Aan jou de taak Cursa te verslaan en de Duistermis op te heffen.