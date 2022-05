Ubisoft brengt Avatar-game, Skull & Bones en nieuw Rabbids-spel dit boekjaar uit

Ubisoft brengt Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora en Mario + Rabbids Sparks of Hope in het financiële boekjaar 2022 uit. Dat boekjaar loopt tot 31 maart 2023. Het bedrijf bevestigt de releaseperiode bij de bespreking van zijn kwartaalcijfers.

Ubisoft vertelt aan investeerders dat de drie titels in de tweede helft van dit boekjaar uitkomen. Daarmee verschijnen deze games tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023. Ubisoft zei eerder al dat Avatar: Frontiers of Pandora en Mario + Rabbids Sparks of Hope in 2022 uitkomen, maar deelde eerder nog geen concrete releaseperiodes. Beide titels lijken dus op de planning te staan voor de laatste drie maanden van dit jaar.

Ubisoft kondige Skull & Bones al in 2017 aan, met een geplande release in 2018, maar stelde het piratenspel door de jaren heen meermaals uit. Onlangs lekten al gameplaybeelden van Skull & Bones uit, die suggereerden dat een release nabij is. Ubisoft bevestigde de echtheid van die beelden later.

De piratengame heeft nog geen concrete releasedatum, maar de releaseperiode is nu dus wel teruggebracht tot eind dit jaar of begin volgend jaar. "We hebben hard gewerkt aan Skull & Bones, dus we zijn van plan om echt iets nieuws op de markt te brengen", vertelt het bedrijf aan aandeelhouders. Het ontwikkelteam van Skull & Bones meldde onlangs op Twitter dat Ubisoft binnenkort met meer informatie over het spel komt.

Ubisoft gaat ook in op geruchten dat het bedrijf mogelijk wordt overgenomen, schrijft Eurogamer. De studio heeft naar eigen zeggen 'alle middelen om zelfstandig te blijven', maar geeft ook aan dat het elk overnamebod zal overwegen 'in het belang van alle aandeelhouders' en het team van Ubisoft. Financieel persbureau Bloomberg schreef in april dat Ubisoft onder de aandacht is gevallen van enkele private-equitybedrijven, maar er zouden nog geen serieuze onderhandelingen zijn.