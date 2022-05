Beheerders zien inlogproblemen op domeincontrollers na Patch Tuesday-ronde

Microsoft waarschuwt dat de Patch Tuesday-update van mei voor problemen kan zorgen met de authenticatie van sommige diensten. De update veroorzaakt problemen op apparaten met Windows 11 en Windows Server 2022 die als domeincontrollers worden gebruikt.

Microsoft schrijft in een update dat de installatie van update KB5013943 problemen kan opleveren op Windows-versies. Het gaat om vrijwel alle Windows-versies inclusief 10 en 11, en zelfs 7 en 8.1, en Windows Server vanaf versie 2016 tot aan 2022. Het probleem komt voor nadat beheerders de update installeren die tijdens de Patch Tuesday van mei werd verstuurd. Volgens Microsoft gaat het alleen om apparaten die worden gebruikt als domeincontrollers. Client-apparaten en Windows Servers die niet als controller worden ingezet hebben geen last van de problemen.

Verschillende systeembeheerders klagen op forums als Reddit dat ze problemen met de patch ervaren. Microsoft bevestigt dat er authenticatieproblemen ontstaan door de patch. Dat zou voorkomen in verschillende diensten, waaronder de Network Policy Server, de Routing and Remote Access Service, Radius, het Extensible Authentication Protocol en het Protected Extensible Authentication Protocol, maar mogelijk vallen ook andere diensten uit Windows onder de bug.

De problemen worden volgens Microsoft veroorzaakt door een patch die twee beveiligingslekken oplost. Tijdens de afgelopen Patch Tuesday werden twee privilege escalation bugs, CVE-2022-26931 en CVE-2022-26923, gerepareerd in Kerberos. De nieuwe problemen hebben te maken met de manier waarop de domain controller certificaten mapt. Microsoft raadt aan om als mitigatie handmatig certificaten toe te wijzen aan machines via Active Directory, in ieder geval tot er een update beschikbaar komt die het probleem oplost. Het is nog niet bekend wanneer dat is.