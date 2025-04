Microsoft brengt update uit voor bug die Hyper-V-VM's op Windows Server breekt

Microsoft heeft een update uitgebracht voor een bug in Windows Server die kon ontstaan na het installeren van de recentste Patch Tuesday-patch. Door die bug konden bepaalde virtual machines in Hyper-V niet worden aangemaakt. De patch wordt niet automatisch geïnstalleerd.

Microsoft heeft out-of-bandsupdates uitgebracht voor Windows Server 2019 en Server 2022. Voor Server 2019 is er KB5022554, voor Server 2022 KB5022553. Alleen Server-installaties waarop Software Defined Networking via het System Center Virtual Manager wordt gebruikt, zijn vatbaar. Gebruikers die last hebben van de problemen, moeten de patches installeren op alle Hyper-V-hosts in hun omgevingen.

De problemen zijn ontstaan na de maandelijkse Patch Tuesday-ronde van eerder deze maand. Het is de tweede keer in korte tijd dat Microsoft een out-of-bandsupdate moet versturen naar aanleiding van die patchronde. Eerder deze week bleken sommige Windows 10-gebruikers al een blue screen of death te krijgen na de update.

Microsoft verstuurt de twee nieuwe updates niet via Windows Update, zoals het normaliter doet. Het bedrijf zegt dat gebruikers zelf de KB-nummers in de Update Catalog moeten opzoeken en ze handmatig moeten installeren. Beheerders hoeven de eerdere update van Patch Tuesday ook niet terug te draaien.