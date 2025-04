De Nederlandse politie wil chatbot Wout volgend jaar aangiftes laten opnemen. Details daarover geeft de politie niet, maar het moet gaan om 'eenvoudige aangiftes'. De chatbot wordt nu ook landelijk ingezet om vuurwerkoverlastmeldingen op te nemen.

De politie schrijft dat ze de chatbot Wout op het eind van dit jaar landelijk wil inzetten om meldingen van vuurwerkoverlast aan te nemen. De politiediensten worden in de laatste weken van het jaar veel meer dan gemiddeld gebeld door burgers die vuurwerkoverlast willen melden. Wout geldt als een nieuw kanaal waar burgers die meldingen kunnen doen, waarbij er minder menskracht bij de telefoondienst van de politie nodig is. "Als de meldingen online binnenkomen, kunnen we sneller een beeld vormen waar de grootste vuurwerkoverlast is", zegt Janny Knol van de Nationale Politie. "Lokale agenten of handhavers van de gemeente kunnen daarmee beter een inschatting maken waar extra toezicht nodig is."

Volgend jaar wil de politie ook dat de chatbot 'meer typen meldingen en eenvoudige aangiftes kan opnemen'. Daarover noemt de politie echter geen details. Ook wil de politie werken aan ondersteuning van meer talen in de bot. Nu kent de bot alleen Nederlands en Engels. Wout heeft sinds de eerste proefperiode meer dan 40.000 gesprekken gevoerd, waarvan in een derde van de gevallen een echte politieagent het gesprek overnam.

Wout werd in 2019 opgezet. Aanvankelijk gebeurde dat als proef. De chatbot kan simpele vragen van burgers beantwoorden, maar ook overlastmeldingen aannemen. Later kunnen burgers ook worden doorgeschakeld naar een echte agent die de chat dan overneemt. De proefperiode stopte eind 2020, maar ging kort daarna weer van start vanwege de coronacrisis. Toen kwamen er bij de politie veel meer vragen binnen over de coronamaatregelen. In juli 2020 ging de bot weer offline, maar sinds februari van dit jaar is de bot juist weer actief.