Politie start proef met chatbot Wout

De digitale arm der wet laat meer burgers babbelen met zijn chatbot. Inwoners van Rotterdam kunnen namelijk vanaf donderdag klachten van geluidsoverlast doorgeven aan de chatbot van de gendarmerie, die heel toepasselijk de naam Wout krijgt. Het gaat voorlopig om een proef.

Chatbot Wout is niet nieuw. In december vorig jaar konden inwoners van Hengelo de chatbot al gebruiken om vuurwerkoverlast in de stad door te geven aan de politie. Die proef verliep goed, zegt de lokale hermandad. Daarom wordt Wout nu uitgebreid naar twee andere steden, wederom voor een proef. In Rotterdam IJsselmonde kunnen burgers geluidsoverlast doorgeven aan de virtuele wouten. Tegelijkertijd start een proef in Zwolle waar burgers ook cybercrime kunnen doorgeven aan de chatbot, bijvoorbeeld als zij slachtoffer zijn geworden van ransomware of internetoplichting.

Volgens de prinsemarij willen burgers 'graag op een andere manier in contact komen met de politie.' Dat is zeker het geval bij relatief eenvoudige klachten. De chatbot kan daarom meldingen afhandelen en juten naar de plaats van een melding sturen. Als Wout niet kan helpen, wordt de burger doorgeschakeld naar een chat met een echte wout.

De digitale diender wordt volgens de makers steeds slimmer als hij meer vragen afhandelt. Via kunstmatige intelligentie 'leert' Wout op een menselijkere manier praten tegen burgers. Ook kan de chatbot daardoor in de toekomst ingewikkeldere vragen afhandelen.