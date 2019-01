Politie onderzoekt met promovendi hoe ai politiewerk het beste kan ondersteunen

Samen met promovendi van de Universeit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam gaat de Nederlandse politie onderzoeken hoe ai het politiewerk zo goed mogelijk kan ondersteunen. Hiervoor is woensdag het Nationaal Politielab Artificial Intelligence opgericht.

Volgens de politie wordt er onderzoek gedaan naar 'stukjes software die mensen ondersteunen bij bureaucratische processen'. Het gaat om het ontwikkelen van toepassingen die tijdrovend politiewerk automatiseren en moeilijke taken ondersteunen. Volgens Ron Boelsma, innovatie- en kennismakelaar bij de politie, moet men dan bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van slimme chatbots die vragen stellen aan burgers tijdens het doen van online aangiftes, maar ook simulatietechnieken waarmee de ontwikkeling van criminele netwerken worden bestudeerd. Ook gaat het om toepassingen om online aangiftes automatisch te verwerken en uren aan beeldmateriaal in enkele seconden te analyseren.

Verder is het de bedoeling dat er software wordt ontwikkeld die bepaalde taken zelfstandig kan uitvoeren, die politiemensen nu nog handmatig moeten doen. Daarbij kan volgens Boelsma gedacht worden aan het zoeken naar verbanden in aangiftes of ip-adressen. 'Door het lerende vermogen van ai is dit in de toekomst ook in te zetten bij een verhoor, bijvoorbeeld om te achterhalen of er tegenstrijdigheden in een verklaring zitten', aldus Boelsma.

Met het Nationale Politielab AI borduurt de politie in feite voort op het eerder in Amsterdam geopende Politielab Data Science. Daar werken al drie promovendi van de Universiteit van Amsterdam, die vooral bezig zijn met het vinden van relevantie informatie in grote hoeveelheden data. Deze drie medewerkers blijven daar werkzaam en daar komt het bij de Universiteit Utrecht geopende Nationale Politielab AI nu bij. Hier gaan vier Utrechtse promovendi aan de slag. De meeste promovendi zijn in dienst van de politie en zij worden gekoppeld aan ervaren politiemensen, zodat de toepassingen direct in en vanuit de praktijk worden ontwikkeld. Alle kandidaten hebben een wetenschappelijke achtergrond in het veld van kunstmatige intelligentie.