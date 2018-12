Nederlandse politie monitort toegang tot Schengensysteem nog steeds niet goed

De Nationale Politie overtreedt nog steeds de Wet politiegegevens door onvoldoende te controleren op onrechtmatige toegang tot het Schengen N.SIS II-systeem. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Nationale Politie opnieuw een last onder dwangsom opgelegd om de overheidsdienst te bewegen de overtreding ongedaan te maken. Dit moet uiterlijk 4 februari gedaan zijn. De overtreding betreft de beveiliging van politiegegevens en dan specifiek het N.SIS II-systeem, waarin gegevens staan over personen en goederen die het Schengen-gebied binnenkomen en uitgaan.

De privacywaakhond komt na onderzoek tot de conclusie dat de politie geen goed beeld heeft of het systeem onrechtmatig gebruikt is, omdat logbestanden niet regelmatig en proactief geanalyseerd worden. De last onder dwangsom om hier veranderingen in aan te brengen bedraagt 50.000 euro.

Het is de tweede keer dat de Autoriteit Persoonsgegevens de politie op de vingers tikt over de gebrekkige bescherming van het N.SIS II-systeem. In september verbeurde de waakhond 40.000 euro vanwege dezelfde overtreding van de wet Politiegegevens. In 2015 constateerde de waakhond dat de nationale politie op vijf punten de fout inging met de gegevensverwerking via het nationaal Schengeninformatiesysteem. Bij vier daarvan volgde verbetering, maar bij de controle blijft het misgaan.

Mocht de overtreding ook na 4 februari voortduren, loopt de last onder dwangsom iedere twee weken op met 20.000 euro tot een maximum van 320.000 euro.