Gerucht: Samsung-televisies voor 2019 krijgen Google Assistent

Samsung zou op de CES-elektronicabeurs in Las Vegas, begin januari, een aantal nieuwe televisies introduceren die met de Google Assistent zijn uitgerust. Ook andere digitale assistenten zouden op de tv's kunnen verschijnen.

Volgens Variety, dat zich baseert op bronnen die bekend zijn met de plannen, is de kans groot dat Samsung op de Consumer Electronics Show een samenwerking met Google aankondigt, die het mogelijk maakt om de Google Assistent in zijn televisies te integreren. Op de beurs in Las Vegas, die loopt van 8 tot 11 januari, zouden wellicht ook de eerste toestellen met Googles digitale butler worden onthuld. Bepaalde tv’s van Samsung beschikken al over Bixby, de eigen spraakassistent van het Zuid-Koreaanse bedrijf. De mogelijkheden daarvan zijn echter vrij beperkt en bovendien begrijpt Bixby voorlopig slechts een handvol talen – Nederlands hoort daar niet bij.

Naast de Google Assistent zou Samsung op termijn ook andere spraakassistenten van derde partijen in zijn televisietoestellen willen integreren. Het is overigens niet de eerste fabrikant die deze technologie aanbiedt. Bepaalde tv’s van LG en TCL zijn al langer te bedienen via de Google Assistent. De kijker kan er diverse handelingen mee uitvoeren, van het opzoeken en starten van zijn favoriete programma's tot het afspelen van muziek en het bedienen van de slimme verlichting in huis.