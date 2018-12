Google Assistant krijgt ondersteuning voor Turks

Het lijkt er zeer sterk op dat Google Assistant nu de Turkse taal ondersteunt. Android Police merkt op dat meerdere pagina's op de officiŽle Google Assistant-website vertaald zijn naar Turks en dat ze nu vermelden dat de assistent in die taal beschikbaar is, ook op iOS.

Wel tekent Android Police aan dat het in de praktijk nog niet lukt om de Turkse versie van Assistant te bereiken op hun apparaten. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dit dat de 'uitrol' van Assistant in het Turks nog niet voltooid is en het daarom nog tijdelijk schering en inslag zal zijn, maar dat dat niet bijzonder lang meer zal duren.

Google Assistant wordt gaandeweg uitgebreid naar meer markten. Eerder dit jaar, in juli, was Nederlands aan de beurt. Gebruikers deden toentertijd nog wel hun beklag over het gebrek aan compatibele commando's. Zo konden zoekopdrachten wel uitgevoerd worden, maar bijvoorbeeld Google Home-apparaten nog niet bediend worden. Dergelijke commando's worden ook stapsgewijs ontwikkeld en toegevoegd.