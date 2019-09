Tweakers Podcast #79 - Beeldverbeteraars, Switch Lite en games doorverkopen

Wie bepaalt eigenlijk wat een 8k-televisie allemaal moet kunnen? Dat lijkt een simpele vraag, maar dat is het niet, want de industrie is nog flink aan het bakkeleien hierover. In deze aflevering van de podcast duiken we dieper in alle ontwikkelingen rondom tv-technologie.

Daarbij behandelen we niet alleen 8k, maar ook framerates. Want hoewel de modernste tv's beelden met wel 120fps kunnen weergeven, kijken we onze films nog steeds in 24fps. Waarom is dat eigenlijk? En verwachten we dat hier ooit verandering in zal komen? En als we dan beeld met 24fps kijken, doen we dat dan met of zonder allerlei beeldverbeteraars ingeschakeld? De meningen aan tafel zijn daarover verdeeld en als je het vraagt aan de UHD Alliance is het antwoord simpel: ze moeten uit. Daarom komen ze met met een speciale modus, die vanaf volgend jaar op sommige tv's moet zitten. Zitten we daar op te wachten?

Ook hebben we het over de Switch Lite, die niet kan switchen, maar wel gelijktijdig met een Zelda-remake is uitgekomen, waar Sim erg over te spreken is. Arnoud is onder de indruk van de Mi Mix Alpha, een nieuwe telefoon waarvan het scherm bijna 360 graden rondgaat en Wout is nadat hij een tijdje een grote smartphone gebruikt heeft helemaal om en van plan zijn kleine telefoon vaarwel te zeggen. Ook hebben we het nog over ruimteobjecten die naarstig dicht langst de aarde scheren en de juridische kwestie waar Valve in Frankrijk in verwikkeld zit. Volgens de rechter moet Valve het mogelijk maken om games op Steam door te verkopen, maar Valve is het daar duidelijk niet mee eens.

00:00 Opening

01:07 Aardscheerdersdetecteerders

08:27 De nieuwe Switch switcht niet

14:06 Arnoud zag de telefoon van de toekomst

20:34 Wout zegt de kleine telefoon vaarwel

23:21 Kunnen we binnenkort digitale games doorverkopen?

29:36 Wie bepaalt wat 8k is?

36:24 Beeldverbeteraars: aan of uit?

44:33 Waarom zijn films vrijwel altijd 24fps?

56:59 Sneakpeek

