Half-Life 2-personages kunnen na vijf jaar eindelijk weer met hun ogen knipperen

Valve heeft deze week een broodnodige patch uitgebracht voor Half-Life 2. Personages in de game konden sinds 2014 niet meer met hun ogen knipperen door een bug. Sinds vandaag heeft Valve de personages van wat digitale oogdruppels voorzien.

De update fikst enkele problemen in de inmiddels bijna vijftien jaar oude game. Zo hapert het spel niet meer wanneer een speler het spel opslaat. Ook heeft Valve een bug waardoor combine soldiers geen geluid maakten verholpen. Deze bugs vallen echter in het niet bij een veel ergere softwarematige fout die het spel al vijf jaar lang plaagde. Na al die jaren is het licht aan het einde van de tunnel nu eindelijk in zicht: Half-Life-personages kunnen hun ogen eindelijk weer sluiten. Een half decennium lang konden de inwoners van City 17 niet met hun ogen knipperen.

In 2014 werd de bug al gemeld via de GitHub-pagina van Valve. Twee jaar later werd door gebruikers een oplossing voor het probleem gevonden, dat zich onder 'c_baseflex' bevond. Inmiddels is het GitHub-issue gesloten, aangezien de fout is opgelost.

Mogelijk is door deze update de oorzaak van een gebrek aan Half-Life 3 ook bekend. Valve is nog te druk bezig met zijn voorganger.

G-Man houdt een monoloog zonder te knipperen. Gif via Kotaku.