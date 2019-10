Man steelt voor 40.000 dollar aan gamespullen bij Valve

Een man heeft voor 40.000 dollar aan gamespullen gestolen uit het hoofdkantoor van Valve. Onder de gestolen goederen vallen onder andere enkele Nintendo Switch-consoles en de mini-gun van Valve-baas Gabe Newell. De dader moet vandaag voor de rechter verschijnen.

De dader is een 32-jarige-man uit Washington, schrijft Polygon. De man kreeg toegang tot het hoofdkantoor van Valve via een openbaar restaurant door een 'niet-functionerend trappenhuis'. Via dat trappenhuis kwam hij terecht op de elfde etage van een kantoorgebouw waar Valve is gevestigd. Deze etage is 'nog niet afgewerkt' en wordt gebruikt bij het voorbereiden van beurzen en conventies. Naar verluidt stal hij daar voor meer dan 42.000 dollar aan goederen, wat neerkomt op 38.200 euro.

De dader stal onder andere 15 Xbox One-games en 23 games voor de PlayStation 4. Ook nam hij naar eigen zeggen '15 tot 20' Asus-laptops, enkele Nintendo Switch-spelcomputers en een aantal Steam Machine-consoles mee. De minigun van Gabe Newell, de ceo van Valve, werd ook meegenomen. Ook zouden er gaming-memorabilia en promotiecadeau's zijn gestolen.

Een deel van de gestolen goederen. Foto's door de Bellevue Police Department

Uit gerechtelijke documenten, die door Polygon zijn ingezien, blijkt dat de dader 'zoveel dingen heeft gestolen dat hij zich niet meer kan herinneren wat de producten allemaal zijn'. Naar eigen zeggen heeft hij 'willekeurige items in een prullenbak' gestopt, die hij vervolgens het pand uitreed naar zijn auto.

De dader werd onlangs op camera vastgelegd toen hij gestolen goederen probeerde te verkopen aan een Gamestop-filiaal. In totaal heeft de man 43 games verkocht aan Gamestop, waarvoor hij in totaal 336 dollar ontving. Omgerekend is dit 306 euro. De overige gestolen goederen werden bewaard in een 'vakkundig volgepropte Chevrolet Geo Prizm', waarin de man ook aan drugs-gerelateerde spullen bewaarde.

De diefstallen vonden vorig jaar al plaats, melden de Amerikaanse autoriteiten. Op 25 september is er een officiële aanklacht tegen de man ingediend. Op dat moment stonden er al zes arrestatiebevelen open voor de dader, die eerder vorig jaar ook een truck van FedEx stal. Woensdag moet de dader voor de rechter verschijnen. Als hij niet op komt dagen, wordt er nóg een arrestatiebevel verleend aan de politie. Valve heeft zelf nog niet gereageerd op de diefstal.