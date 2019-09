Valve gaat in hoger beroep tegen uitspraak Franse rechter over doorverkoop games

Spellengigant Valve gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Franse rechter over de doorverkoop van Steam-games. Het Parijse hooggerechtshof verklaarde de clausule in de Steam-voorwaarden over het verbod op de doorverkoop van gamelicenties van de week ongeldig.

Onderdeel van het vonnis van de afgelopen week is dat Valve drie maanden lang een link naar de volledige uitspraak op de startpagina van steampowered.com en zijn mobiele apps zet. Dat moet het bedrijf binnen een maand doen, op straffe van 3.000 euro per dag te laat, met een maximum van 540.000 euro. Echter, aangezien Valve in hoger beroep gaat, worden die gevolgen nog tijdelijk uitgesteld. Valve maakte zijn verdere plan in deze zaak bekend aan gamingnieuwssite IGN. De ISFE, Interactive Software Federation of Europe, waarvan veel grote gamebedrijven lid zijn, schaart zich in een reactie achter Valve.

De zaak is aangespannen door een Franse consumentenorganisatie, die vindt dat gamelicenties gewoon overdraagbaar moeten zijn, net als spellen op fysieke media. De zaak loopt sinds 2015.

Hoewel de zaak tegen Valve is aangespannen, gaat het niet alleen om het lot van Steam. Andere digitale-distributieplatformen die in Frankrijk actief zijn, worden ook beïnvloed door deze zaak. Op overige grote platformen als Origin, uPlay en de Epic Store geldt hetzelfde als op Steam: een gekochte game is gebonden aan een account en kan alleen onder voorwaarden geretourneerd worden en kan niet doorverkocht worden. Mogelijk dat de zaak in toekomst ook gevolgen heeft op Europees niveau.