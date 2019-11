Verwijzingen naar Steam Cloud Gaming verschijnen bij Valve

Valve werkt mogelijk aan een eigen cloudgamingdienst zoals Google Stadia, Microsoft xCloud en PlayStation Now. Dat blijkt uit verwijzingen naar Steam Cloud Gaming op de partnerwebsite van Valve. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend.

Valve's partnerwebsite vraagt deelnemers om in te stemmen met het Steam Cloud Gaming Addendum. Dat werd opgemerkt door Steam Database, een site die wijzigingen bijhoud in de database van het gameplatform. De verwijzing naar Steam Cloud Gaming is zichtbaar in een javascriptbestand op de Steam-website. De term wordt meerdere malen genoemd, maar alleen in de context van het akkoord gaan met nieuwe termen die betrekking hebben tot Steam Cloud Gaming.

Steam bevat al meerdere manieren om games te streamen, maar tot nu toe gaat dat om functionaliteit waarbij gebruikers zelf hun game-pc inzetten om de game te draaien. Met Steam Link kunnen gebruikers een game naar een andere pc streamen, of naar een Android- of iOS-apparaat. In het verleden maakte Valve ook Link-hardware, een kastje om games vanaf een pc naar een tv te streamen.

Google, Microsoft en Sony zetten in op het streamen van games waarbij de hardware niet bij de gebruiker thuis staat. Steam Cloud Gaming zou een soortgelijk abonnement kunnen zijn. Valve heeft zelf nog niets bekendgemaakt over zo'n dienst.