Valve maakt nieuwe Steam-interface beschikbaar voor alle gebruikers

De nieuwe interface van Steam is sinds deze week voor alle gebruikers beschikbaar. De update maakt ook de Play Together-bèta voor iedereen beschikaar. Met deze functie kunnen spelers lokale multiplayergames via internet spelen.

De nieuwe interface was al sinds september te testen in de bètaversie van het gameplatform. De Steam-client bevat nu een Library Home, waarin alle games die gebruikers bezitten, worden weergegeven. Voorheen bestond deze gamebibliotheek uit een lijst, maar dit maakt nu plaats voor een dynamische pagina waarop pas gespeelde games en nieuwe game-updates pontificaal in beeld worden gebracht.

De nieuwe interface moet contact met vrienden volgens Valve ook gemakkelijker maken. Zo kunnen spelers gemakkelijk zien welke games hun vrienden momenteel spelen. Daarnaast is een nieuwe Events-pagina toegevoegd, waarop ontwikkelaars informatie kunnen geven over evenementen die in hun games plaatsvinden.

Ook de gamecategorieën zijn aangepast. Gebruikers konden eerder al games in categorieën indelen. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld een categorie maken voor indiegames of geïnstalleerde spellen. Voorheen waren deze collecties alleen te zien in een lijstweergave, maar nu kunnen gebruikers er ook voor kiezen om alleen games uit een categorie in beeld te brengen in een rasterweergave.

De nieuwe update maakt de Steam Play Together-bètafunctie ook beschikbaar voor alle gebruikers. Via Play Together kunnen spelers lokale multiplayergames spelen via internet. Het gaat hierbij om games met lokale multiplayer, co-opgames die werken via lokale netwerken en games met splitscreen-multiplayer. Games die dit ondersteunen, zitten automatisch in de bèta. Voor de functie raadt Valve een internetverbinding met een downloadsnelheid van minimaal 10 tot 30Mbit/s aan.