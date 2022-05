Sony verhoogt streamingresolutie van PlayStation Now naar 1080p

Sony gaat vanaf deze week PlayStation Now van een update voorzien, waarmee bepaalde games op 1080p gestreamed kunnen worden. Het bedrijf geeft nog niet aan welke games op de hogere resolutie gestreamed kunnen worden.

Volgens de tweet van Sony gaat het om een gefaseerde release die deze week start. Gebruikers kunnen de update 'over de komende weken' verwachten. De update komt beschikbaar in alle landen waar PlayStation Now actief is; op moment van schrijven is dat Europa, de Verenigde Staten, Canada en Japan. Sony schrijft dat de functie met 'ondersteunde' spellen zal werken, om welke spellen het wel of niet gaat is niet duidelijk. Voorheen was de maximale streamresolutie 720p.

PlayStation Now is een dienst waarmee abonnees spellen kunnen streamen of downloaden. Spelers kunnen 'ruim 700' PlayStation 2-, 3- en 4-games streamen naar PlayStation 4- of 5-consoles en pc. Op de PS4 en PS5 kunnen spelers daarnaast PS4-games downloaden om lokaal te kunnen spelen. Een abonnement op PS Now kost 10 euro per maand of 60 euro per jaar.