Sony investeert 152 miljoen euro extra in ontwikkeling eigen games

Sony geeft in zijn komende financiële boekjaar 20 miljard yen extra uit aan personeelskosten en andere kosten voor het maken van eigen games. Omgerekend is dat 152,16 miljoen euro. Een deel van het bedrag gaat ook naar investeringen in externe ontwikkelaars.

Met de extra investering wil Sony het aanbod van exclusieve PlayStation-games uitbreiden. Vorige week zei Sony Interactive Entertainment-president Jim Ryan al dat de PS5 meer exclusives zal krijgen dan eerder uitgebrachte PlayStation-consoles. Hij sluit niet uit dat Sony meer studio's zal overnemen om dat waar te maken. Sony's cfo Hiroki Tokoki noemde het specifieke bedrag woensdag bij de bespreking van de kwartaalcijfers, meldt VideoGamesChronicle.

Volgens Tokoki wil Sony het PlayStation-platform onder andere versterken door nieuwe samenwerkingen met studio's. Dat kan bijvoorbeeld resulteren in een game die al dan niet tijdelijk exclusief is voor PlayStation-consoles. De financiële topman verwijst naar de in maart aangekondigde deal met Haven Studios. Dat is een nieuwe studio van Jade Raymond, die tot voor kort aan het roer stond van Googles Stadia-studio, tot die werd gesloten. Haven Studios gaat aan een PlayStation-game werken, maar details daarover zijn nog niet bekend.

Vorige week kondigde Sony ook een samenwerking aan met Firewalk Studios. Die studio is in 2018 opgericht door veteranen die eerder aan games als Destiny, Halo en Apex Legends werkten. Firewalk werkt aan een nieuwe multiplayergame, waarover nog geen details bekend zijn, maar het spel zal dankzij de gemaakte deal exclusief naar PlayStation-consoles komen. Wat Sony betaalt voor dergelijke deals is niet bekend.

De investeringen gaan ook naar de eigen PlayStation Studios van Sony. Die studio's hebben meerdere games in ontwikkeling en een aantal komen binnenkort uit. Zo verschijnt Returnal van Housemarque op 30 april en Ratchet & Clank: Rift Apart verschijnt op 11 juni. Deze games zijn exclusief voor de PlayStation 5 ontwikkeld en komen niet naar de PS4.

Later dit jaar komt Horizon Forbidden West van Guerrilla Games uit en Gran Turismo 7 van Polyphony Digital volgt in 2022. Verder is er een teaser getoond van God of War Ragnarök, maar wanneer dat spel uitkomt, is nog niet bekend. Volgens geruchten werkt Naughty Dog al een aantal jaar aan een PS5-remake van The Last of Us.

Sony verkocht in het afgelopen boekjaar 58,4 miljoen first-partygames. De fabrikant maakte dat bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Het komende boekjaar, dat loopt van april tot maart, verwacht Sony meer eigen games te verkopen.

Launchtrailer van Returnal, de eerstvolgende PlayStation 5-exclusive, die op 30 april verschijnt.