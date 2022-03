Call of Duty-veteranen werken met nieuwe studio aan PlayStation-exclusive

Deviation Games, een studio die is opgericht en geleid wordt door twee Call of Duty-veteranen, werkt in opdracht van Sony aan een volledig nieuwe PlayStation-game. Inhoudelijke details over het spel zijn nog niet bekendgemaakt.

Deviation Games is opgericht door Dave Anthony en Jason Blundell. Eerstgenoemde was regisseur, producent en schrijver van diverse Call of Duty-games. Hij werkte in 2004 aan de eerste Call of Duty, in 2010 aan Call of Duty: Black Ops en in 2012 ook aan Black Ops II. Blundell begon als producent van Call of Duty 3, de game die in 2006 verscheen. Hij was later de game director van Treyarch, de studio achter de Black Ops-games.

De nieuwe studio gaat volgens PlayStation Studios-topman Hermen Hulst werken aan een 'baanbrekende' nieuwe AAA-titel. De twee oprichters van Deviation Games zeggen dat ze een team van honderd ontwikkelaars hebben samengesteld om aan het spel te werken. Inhoudelijke details over de game zijn nog niet bekend, maar Anthony en Blundell hebben beiden exclusief aan shooters gewerkt en daar lijkt hun expertise en voorliefde dan ook te liggen.

Sony heeft onlangs aangegeven dat de PlayStation 5 meer exclusives krijgt dan vorige PlayStation-consoles. Ook zei het bedrijf nog eens 152 miljoen dollar extra te investeren in de ontwikkeling van games. Daaronder schaart Sony ook investeringen in studio's zoals Deviation Games.