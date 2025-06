'Nieuwe studio van Call of Duty-veteranen ontslaat gros van werknemers'

Deviation Games, een studio die in 2020 werd opgericht door twee Call of Duty-veteranen, heeft naar verluidt negentig werknemers ontslagen. De studio werkt momenteel aan een PlayStation-game in opdracht van Sony.

Video Games Chronicle schrijft dat meerdere ingewijden stellen dat het aantal ontslagen op negentig ligt. Op sociale media zijn er een hoop ex-werknemers die laten weten dat ze vrijdag ontslagen zijn. Eentje zegt dat de studio 'recentelijk in een moeilijke situatie terecht is gekomen' en daarom veel werknemers moest ontslaan. Hoeveel werknemers de studio had is niet bekend, maar in 2021 waren het er 'meer dan' honderd.

Deviation Games werd in 2020 opgericht door Dave Anthony en Jason Blundell. Eerstgenoemde was regisseur, producent en schrijver van diverse Call of Duty-games. Blundell begon als producent van Call of Duty 3, de game die in 2006 verscheen. Hij was later de game director van Treyarch, de studio achter de Black Ops-games. Afgelopen september verliet Blundell al de studio. Een reden voor zijn vertrek is niet gegeven.

In 2021 werd aangekondigd dat de studio in opdracht van Sony werkt aan een 'baanbrekende' nieuwe AAA-titel voor de PlayStation 5. Volgens een oud-werknemer heeft het spel een budget van meer dan 50 miljoen dollar. Inhoudelijke details over de game zijn niet bekend.