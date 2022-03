Sony sluit zijn first-party gameontwikkelaar Japan Studio

Sony gaat zijn first-party gameontwikkelaar Japan Studio sluiten. De gamemaker wordt onderdeel van Team Asobi, een andere first-party studio van Sony. Bij deze transitie zijn naar verluidt al veel werknemers van Japan Studio ontslagen.

Sony laat weten dat de sluiting en gedeeltelijke fusie onderdeel zijn van een 'poging om de zakelijke operaties van Sony Interactive Entertainment te versterken', zo stelt het bedrijf in een reactie aan onder andere Video Games Chronicle. De nieuwe strategie zou op 1 april, het nieuwe zakenjaar, ingaan.

Volgens bronnen van VGC is Japan Studio de afgelopen jaren 'simpelweg niet winstgevend genoeg' voor het moederbedrijf geweest. Bovendien wilde Japan Studio liever games maken die hoofdzakelijk interessant waren voor de Japanse markt, terwijl Sony juist internationaal interessante games wil.

Team Asobi begon als een divisie van Japan Studio. Die werd in 2012 opgericht en heeft tot op heden The Playroom, The Playroom VR, Astro Bot Rescue Mission en Astro's Playroom op zijn naam staan.

Japan Studio is de oudste first-party studio van Sony; zijn eerste game kwam in 1994 op de markt. Dat was Crime Crackers voor de eerste PlayStation. Die game maakte het, zoals veel meer games, in samenwerking met een andere gamestudio. Voorbeelden van prominente games waar Japan Studio mede verantwoordelijk voor is, zijn Demon's Souls, Bloodborne, Shadow of the Colossus en The Last Guardian. Games die het helemaal zelf maakte, zijn onder andere Knack II, LocoRoco, Kung Fu Rider en Ape Escape.