Sony: preorderproces PlayStation 5 had veel soepeler gekund

Sony heeft op Twitter zijn excuses aangeboden voor de moeite die klanten hebben met een preorder plaatsen van de PlayStation 5. "Dat kon veel soepeler gaan", stelt het Japanse bedrijf. Verder geeft het garanties wat betreft voorraden in de rest van het jaar.

Sony stelt dat in de komende dagen meer PlayStation 5-consoles beschikbaar zullen zijn bij verkooppunten en dat die punten zelf ook met meer informatie zullen komen omtrent voorraden. Daarnaast stelt Sony dat in de rest van het jaar ook nieuwe voorraden beschikbaar zullen komen.

Engadget schrijft dat sommige retailers, waarschijnlijk in ieder geval in de VS, al begonnen met preorders beschikbaar stellen direct na de presentatie van de console, in plaats van op de afgesproken datum van 17 september.

In Nederland en België is de situatie rondom voorraden niet eenduidig. Coolblue bijvoorbeeld doet niet aan preorders wegens de beperkte voorraden, maar MediaMarkt doet wel aan preorders, zolang hun voorraden strekken. Bij voorraad stellen ze ook dat de console geleverd wordt op de releasedag.