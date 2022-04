Foto's uit NCC-keuring tonen formaat van PlayStation 5

Er zijn foto's van de PlayStation 5 verschenen bij de NCC. De Taiwanese keuringsdienst publiceert verschillende afbeeldingen, waarop de console liggend te zien is. Ook zijn de meegeleverde PS5-accessoires te zien, waaronder de DualSense-controller.

In een pdf van de Taiwanese National Communications Commission staan foto's van de console en accessoires naast een liniaal, zo merkte Twitter-gebruiker geronimo_73 op. Daarmee valt uit de afbeeldingen het formaat van de komende PS5 op te maken. Uitgaande van de foto's, is de liggende PlayStation 5 ongeveer 38 centimeter breed en 26 centimeter diep. Op andere NCC-afbeeldingen, die de bovenkant van de console tonen, lijkt de PS5 groter dan dat te zijn, hoewel dat ook aan de hoek van de foto en het hoogteverschil tussen de liniaal en de bovenkant van de console kan liggen. De hoogte van de console wordt niet getoond in de foto's van de NCC.

Sony maakte eerder deze week de volledige specificaties van zijn PlayStation 5 bekend, waarbij het bedrijf meldde dat de console 39cm breed, 26cm diep en 10,4cm hoog is. Dat is echter zonder de 'grootste projecties' en de meegeleverde standaard mee te rekenen. Op basis van die specificatie, is de spelcomputer van Sony breder dan voorgaande consoles. Ter illustratie: de originele PlayStation 3 was 32,5cm breed. Het eerste Xbox One-model was op zijn beurt 33,3cm wijd, terwijl de komende Xbox Series X volgens de specificaties van Microsoft 30,1cm breed zal zijn wanneer deze liggend wordt gepositioneerd. Die console is met 15,1cm wel hoger dan de PS5.

Uit de NCC-foto's valt verder niet op te maken hoe gebruikers een extra NVMe-ssd kunnen installeren in de next-genconsole. Mogelijk kan één van de witte zijpanelen verwijderd worden om toegang te krijgen tot de M.2-slot. Sony hintte eerder al dat de zijkanten verwijderbaar zijn, schrijft The Verge. De NCC toont ook de DualSense-controller, de standaard voor de PS5, en meegeleverde USB-, HDMI- en stroomkabels in zijn keuring.

De PlayStation 5 en PlayStation 5 Digital Edition komen op 19 november uit in Nederland en België, voor respectievelijk 500 en 400 euro.