Sony brengt volgend jaar nieuwe God of War-game 'Ragnarok' uit

Santa Monica Studio werkt in opdracht van Sony aan een nieuwe God of War-game. Sony toonde een korte teaser, waarin enkel een aantal logo's en het verschijningsjaar 2021 te zien waren. Er zijn nog geen beelden vrijgegeven van het spel.

'Ragnarok is coming', staat in de teaser die Sony aan het einde van zijn PlayStation 5 Showcase toonde. Dat geeft aan dat de nieuwe God of War-game wederom gebaseerd is op noordse mythologie, net als de voorganger die voor de PlayStation 4 uit kwam. Mogelijk is Ragnarok ook verwerkt in de titel van het spel.

Ragnarok verwijst naar de ondergang van de goden en de wereld, die plaatsvind na een eindstrijd tussen de reuzen en goden. Tegelijkertijd staat Ragnarok voor nieuw leven, na de strijd zullen goden herboren worden en wordt de wereld weer bevolkt. Vermoedelijk gaat de nieuwe game over deze thema's.

De game is het vervolg op God of War, de reboot van die Sony in 2018 uitbracht voor de PlayStation 4. Het nieuwe spel wordt gemaakt door Santa Monica Studio, dezelfde ontwikkelaar van het vorige deel. De studio is eigendom van Sony en de game zal enkel voor PlayStation-consoles verschijnen.

God of War was een van de hoogst beoordeelde PlayStation 4-games. Tweakers gaf de game een 9 en op Metacritic is de gemiddelde score van reviews 94 punten. Gebruikers geven gemiddeld een 9.1.