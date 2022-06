Sony brengt PlayStation 5-update uit voor God of War

Sony brengt dinsdag een PlayStation 5-update uit voor God of War. De game uit 2018 krijgt daarmee een Enhanced Performance Experience-modus. Het spel draait daarin op een 2160p-resolutie met checkerboarding en een framerate van 60fps.

God of War is al speelbaar op de PlayStation 5, maar draaide tot nu toe in de compatibiliteitsmodus met dezelfde instellingen als bij de PlayStation 4 Pro. Dat hield in dat het spel in een Performance-modus draaide met een 1080p-resolutie en een ongelimiteerde framerate. Op de PS5 werkte die modus al grotendeels op 60fps, maar met de nieuwe Enhanced Performance Experience-modus krijgen spelers zowel een hoge resolutie als een hoge framerate.

De Enhanced Performance Experience-modus vervangt de bestaande Performance-modus in de game. Verder krijgt de game een Original Performance Experience-modus. Die is volgens ontwikkelaar Santa Monica Studios gelijk aan de resolutiemodus van de game op de PS4 Pro. Daarbij draait het spel in 30fps met een 4k-resolutie en checkerboarding.

Volgens Santa Monica gebruikt God of War op de PlayStation 5 in alle gevallen een 2160p-resolutie met checkerboarding. Met die techniek wordt de helft van de pixels in een schaakbordpatroon gerenderd en de overige pixels worden met interpolatie ingevuld. Dat resultaat benadert in de praktijk de weergave van een native 4k-resolutie, maar bevat niet de volledige acht miljoen pixels.

God of War kwam in 2018 uit voor de PlayStation 4. De game is onderdeel van de PlayStation Plus Collection op de PlayStation 5. Dat is een verzameling games waar houders van Sony's PS Plus-abonnement toegang toe hebben, als ze in het bezit zijn van de nieuwe console. Santa Monica werkt ook aan een nieuwe God of War-game, die dit jaar uit moet komen.

