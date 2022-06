Google voegt pop-up met informatie over websites toe aan zoekresultaten

Google voegt meer informatie over websites toe aan de zoekresultaten. Gebruikers kunnen voortaan op een resultaat van een zoekopdracht klikken om context te krijgen over een website. Die tekst is afkomstig van Wikipedia.

Google voegt de contextinformatie toe via een pop-up-menu dat is op te roepen door op drie puntjes naast een zoekresultaat te klikken. In de pop-up is dan een korte snippet te zien over de bronwebsite. Het gaat om een beschrijving die afkomstig is van Wikipedia, die vertelt om wat voor soort website het gaat. Volgens Google kunnen gebruikers zo makkelijk meer te weten komen over sites die ze nog niet eerder bezocht hebben of niet kennen.

Als er geen informatie van Wikipedia beschikbaar is, vult Google daar zelf informatie in. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie zoals wanneer de site voor het eerst door de zoekmachine is geïndexeerd.

In de pop-up staat ook of een site een https-verbinding legt. Daarnaast kunnen gebruikers vanuit de pop-up ook meteen naar hun privacyinstellingen voor een Google-account. De functie komt eerst uit in de Verenigde Staten, en werkt in zowel de Google-app als op de mobiele pagina en op de desktop.