Google voegt vacatures toe aan zoekresultaten in België

Google heeft een nieuwe functie geïntroduceerd voor zijn eigen zoekmachine, waarbij gebruikers in de resultaten vacatures krijgen voorgeschoteld die aansluiten bij de specifieke zoekopdracht. Deze functie is al beschikbaar in Nederland en Duitsland.

Als een gebruiker in Google Zoeken termen voor een vacature invoert, toont de nieuwe functie in de zoekresultaten een eerste blik op een aantal vacatures die op partnerwebsites staan. Als een gebruiker op een van de vacatures in de zoekresultaten klikt, verschijnt er meer informatie zoals een beschrijving van het bedrijf en uitleg over de baan. Als de gebruiker ook daadwerkelijk wil solliciteren, wordt hij doorverwezen naar de website waar de vacature staat. De functie komt ergens in de komende weken beschikbaar.

Voor het beschikbaar maken van deze vacatureweergave in de zoekresultaten van de Belgische versie van Google Zoeken, werkt het bedrijf samen met de overheidsdiensten VDAB, Forem en Actiris en bedrijven als Randstad en Jobat. Volgens Google betekenen deze samenwerking en de functie in de zoekmachine dat honderdduizenden vacatures gemakkelijker vindbaar worden.

Er kan gezocht worden aan de hand van een aantal criteria, zoals de locatie, de bedrijfstak en de vraag of het een parttime- of fulltimebaan is. Om eventuele nieuwe vacatures in het oog te houden, is een e-mailnotificatiesysteem aanwezig.

Google benadrukt dat deze nieuwe functie openstaat voor alle websites die hun vacatures willen integreren. Een maand geleden klaagden verschillende vacaturesites dat de Google for Jobs-dienst leidt tot oneerlijke concurrentie.