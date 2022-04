Halo 3: ODST is uit voor pc

Halo 3: ODST is beschikbaar voor pc-spelers. De game, die oorspronkelijk elf jaar geleden uitkwam voor de Xbox 360, is los te verkrijgen maar ook als onderdeel van de Master Chief Collection.

Halo 3: ODST is los beschikbaar via Steam en de Microsoft Store voor een prijs van vijf euro, maar de shooter is ook onderdeel van de veertig euro kostende Master Chief Collection. De game is geoptimaliseerd voor de pc, waarbij 4k-resoluties en framerates van boven de zestig beelden per seconde mogelijk zijn. Ook is er ondersteuning voor muis en toetsenbord, ultrawide monitoren en het aanpassen van het gezichtsveld.

Naast de singleplayer, die voorzien is van een nieuw hoofdstuk, is ook Firefight onderdeel van de pc-versie van Halo 3: ODST. In deze modus moeten maximaal vier spelers het in co-op opnemen tegen golven Covenant-vijanden, waarbij het draait om het bevrijden van de stad New Mombasa. Firefight maakt gebruikt van dedicated servers. Deze Firefight-modus is als onderdeel van de ODST-game volgens de patch notes ook beschikbaar gemaakt voor de Xbox.

De Master Chief Collection bestaat uit zes oudere Halo-titels die allemaal voor de pc beschikbaar komen: Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST en Halo 4. Deze titels zijn nu allemaal uitgebracht, op Halo 4 na. Deze game moet ook nog dit jaar verschijnen. De zeven games worden in de chronologische volgorde van het verhaal uitgebracht.