Halo: The Master Chief Collection komt in chronologische volgorde uit voor de pc

Microsoft gaat Halo: The Master Chief Collection uitbrengen voor de pc. Deze collectie bevat Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, de Halo 3: ODST-campagne en Halo 4. Data voor de gefaseerde, chronologische release zijn nog niet bekend.

De verschillende titels komen in chronologische volgorde uit en niet allemaal in een keer. Dat betekent dat Halo: Reach als eerste aan de beurt is. De collectie heeft al een pagina op Steam en zal ook beschikbaar zijn via de Microsoft Store, waar de verschillende titels ook los van elkaar gekocht kunnen worden. Het gaat in totaal om 67 campagnemissies en 120 multiplayermaps.

Microsoft zegt dat er is gekozen voor deze gefaseerde, chronologische release zodat de ontwikkelteams van 343 Industries de mogelijkheid en tijd krijgen om er zeker van te zijn dat elke titel goed is omgezet voor de pc. Daarnaast stelt Microsoft dat spelers zodoende de kans krijgen om meteen al bepaalde content te spelen, in plaats van dat ze moeten wachten op de gehele collectie.

De multiplayergedeeltes van Halo: Reach, onder meer Forge en Theater, worden automatisch toegevoegd voor Xbox One-spelers die de collectie aanschaffen. Dat geldt niet voor de campagne en Firefight; de twee laatstgenoemde Halo: Reach-elementen worden aangeboden als een digitale add-on waarvoor apart betaald moet worden. Bezitters van de Xbox Game Pass krijgen toegang tot alle onderdelen van Halo: Reach.

De Halo: The Master Chief Collection krijgt op de pc ondersteuning voor een 4k-resolutie, hdr, ultrawide-monitoren en aanpasbare framerates. Ook zullen er sliders te vinden zijn voor het aanpassen van de field of view. Daarnaast is er ondersteuning voor muis en toetsenbord.

Wanneer de verschillende delen uit de collectie precies uitkomen is nog niet duidelijk, maar wel is bekend dat Halo: Reach als eerste uitkomt en dat zal 'later dit jaar' gebeuren.