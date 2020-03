Remaster van Halo: Combat Evolved is beschikbaar voor pc

De remaster van Halo: Combat Evolved is uitgebracht voor de pc. Het gaat om een opgepoetste versie van de eerste game uit de Halo-serie, die 18 jaar geleden op de Xbox uitkwam. De remaster is onderdeel van de Master Chief-collectie.

Microsoft noemt de nieuwe versie Halo: Combat Evolved Anniversary. Het spel heeft grafische verbeteringen gekregen, waaronder ondersteuning voor 4k-schermen en ultrabreedbeeldmonitoren. Spelers kunnen wisselen tussen de klassieke grafische weergave en de verbeterde versie.

Ook zijn er praktische vernieuwingen toegevoegd zoals een chatfunctie en de mogelijkheid om de bediening naar wens aan te passen. De pc-port van de consoleklassieker is gemaakt in samenwerking met Saber Interactive.

De remaster van Halo: Combat Evolved is onderdeel van Halo: The Master Chief Collection. Die collectie omvat alle Halo-games tot en met het vierde deel. De games komen in chronologische volgorde uit. De collectie is te koop op Steam en in de Microsoft Store voor 40 euro. De remasters van de Halo-games maken ook als onderdeel van het Game Pass-abonnement voor pc uit.