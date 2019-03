343 Industries breidt Halo Insiders-programma uit naar Windows

Het Halo Insiders-programma, dat ontwikkelaar 343 Industries gebruikt om vroege versies van zijn Halo-games te testen, is uitgebreid naar Windows. De ontwikkelaar gaat via deze weg de pc-versie van Halo: The Master Chief Collection testen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de Halo Waypoint-website. Om in aanmerking te komen voor het testen van de pc-versie van Halo: The Master Chief Collection moeten gamers informatie over hun pc verzamelen met de DirectX Diagnostic Tool en die opsturen. Ook dienen potentiële testers hun Steam-account te koppelen aan hun Microsoft-account.

Het Halo Insiders-programma bestaat al langer voor Xbox-games. Via het programma werd eerder de consoleversie van Halo: The Master Chief Collection geoptimaliseerd, door gebruikers deze te laten testen en feedback te laten geven. 343 Industries wil nu hetzelfde doen met de pc-versie.

Vorige week werd bekendgemaakt dat Halo: The Master Chief Collection naar Windows-pc's komt. Dat is een verzameling van Halo-games en veel van die games komen nu voor het eerst uit op de pc. Microsoft en 343 Industries gaan de verschillende games niet allemaal tegelijk uitbrengen, ze verschijnen in chronologische volgorde.

Die gespreide release is gekozen om de ontwikkelteams de kans te geven iedere titel goed om te zetten voor de pc. Het is dan ook aannemelijk dat het testen via het Halo Insider-programma ook gefaseerd per game zal verlopen. Hoeveel aanmeldingen daadwerkelijk geaccepteerd worden om de games te testen, is niet bekend.