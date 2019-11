Halo: Reach komt op 3 december uit voor pc en Xbox One

Halo: Reach wordt op 3 december uitgebracht voor de pc en de Xbox One. De game is dan verkrijgbaar via Steam en de Microsoft Store, en te spelen via het Game Pass-abonnement. Halo: Reach is de eerste van vijf games uit Halo: The Master Chief Collection, die naar de pc komt.

Shooter Halo: Reach verscheen oorspronkelijk in 2010 voor de Xbox 360 en werd nog ontwikkeld door Bungie. Het spel maakt nu voor het eerst zijn opwachting op de pc. Het gaat om een verbeterde versie met opgepoetste graphics. De game bevat 67 campagnemissies en 120 multiplayermaps. De nieuwe release komt ook uit voor de Xbox One.

Het spel draait op 60fps in 4k-resolutie en heeft hdr-ondersteuning. Bij de pc-versie is ook ondersteuning voor ultrabeeldmonitoren. De nieuwe versie van Halo: Reach kan los aangeschaft worden voor tien euro of als onderdeel van de complete Master Chief-collectie voor veertig euro.

De andere vier games uit de verzameling komen in de loop van 2020 uit. Exacte verschijningsdata zijn daarvan nog niet bekend. Wel heeft Microsoft gezegd dat de games in chronologische volgorde worden uitgebracht.