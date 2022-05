Halo: The Master Chief Collection krijgt 120fps-update voor Xbox Series X en S

Microsoft voorziet Halo: The Master Chief Collection van optimalisaties voor de Xbox Series X en S. De campagne en multiplayermodi krijgen een 120fps-optie en er komen verbeteringen voor de splitscreenfunctie. De update is vanaf 17 november beschikbaar.

Op de Xbox Series X zullen de games uit de bundel draaien in resoluties tot 4k. Het is nog niet duidelijk of alle games ook die resolutie kunnen combineren met 120fps, in de aankondiging noemt Microsoft de verbeteringen los van elkaar. De Master Chief Collection bevat zes Halo-games. Mogelijk verschillen de grafische opties ook per spel.

Xbox-topman Aaron Greenberg voegt toe dat er ondersteuning is voor cross-gen play, dus spelers op de Xbox One- en Xbox Series-consoles kunnen samen spelen. Ook krijgen de next-genversies een instelbare field of view.

De update voor de Master Chief Collection is vanaf 17 november beschikbaar. Dat is een week nadat de Xbox Series X en S verschijnen. De bundel is los te koop voor 40 euro, maar is ook onderdeel van het Game Pass-abonnement.

Halo: The Master Chief Collection verscheen in 2014 al voor Xbox-consoles. Vorig jaar is Microsoft ook begonnen met het uitbrengen van de bundel voor Windows. De games komen in chronologische volgorde uit en onlangs verscheen Halo 3: DST. Daarna volgt Halo 4 nog. Voor de pc-versie zijn al tal van grafische verbeteringen doorgevoerd.

Microsoft en 343 Industries werken ondertussen ook aan Halo Infinite. Die nieuwe Halo-game had de belangrijkste launchgame voor de nieuwe Xbox-consoles moeten worden, maar is na kritiek op de graphics uitgesteld tot volgend jaar. Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekend.