Multiplayer van Halo Infinite krijgt ondersteuning voor crossplay

De multiplayermodus van Halo Infinite krijgt ondersteuning voor crossplay. Daarmee kunnen bijvoorbeeld pc-spelers tegen Xbox One- of Xbox Series-gamers spelen. Daarnaast kunnen spelers hun multiplayerprofiel naar een andere console of pc verplaatsen.

Microsoft geeft verder geen details over de multiplatform-crossplay; het is bijvoorbeeld niet duidelijk of consolespelers kunnen aangeven dat ze niet tegen pc-gamers willen spelen. Het bedrijf zegt wel dat de game ondersteuning krijgt voor cross-progression, waardoor gebruikers hun aangepaste multiplayerpersonage en progressie mee kunnen nemen naar een andere console of pc.

Het bedrijf geeft daarnaast aan met pc-gamers te hebben samengewerkt om ervoor te zorgen dat de game met 'veelgevraagde' functies komt. Daarbij noemt Microsoft specifiek ondersteuning voor ultrawide- en super-ultrawideschermen, driedubbele keybinds en uitgebreide grafische instellingen.

Halo Infinite werd in juni 2018 aangekondigd en wordt door 343 Industries ontwikkeld. Aanvankelijk had de game als launchtitel voor de Xbox Series-consoles moeten verschijnen, maar na kritiek op de grafische kwaliteit werd de game uitgesteld. In december zei de ontwikkelaar dat de game in de herfst zal verschijnen. De multiplayer wordt free-to-play.