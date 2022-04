Details over Halo Infinite Forge-modus met scripting-functies lekken uit

Er zijn details, afbeeldingen en video's van de Forge-modus uit Halo Infinite uitgelekt. Daaruit blijkt dat de Forge-modus onder andere geavanceerde scripting-functies krijgt, waarmee spelers nieuwe spelmodi kunnen creëren.

Details en video's over de Halo Infinite Forge-modus werden op Twitter gepubliceerd door HaloNoticiasMX. Uit de leaks blijkt dat de komende Halo-titel een Forge-modus met een 'node-editor' krijgt, die doen denken aan de Blueprint-scriptmethode van Unreal Engine. Via deze editor kunnen gebruikers verschillende aspecten van de game aanpassen, om zo nieuwe spelmodi en minigames te creëren.

In voorgaande Halo-games diende de feature meer als mapeditor met meer beperkte scripting-functies, waarmee spelers bijvoorbeeld objecten konden laten verschijnen op specifieke tijdstippen, schrijft ook Windows Central. In Halo Infinite zou de functie meer geavanceerde scripting-mogelijkheden krijgen. Daarmee kunnen spelers via de node-editor onder andere gebeurtenissen scripten die invloed hebben op de spelers, objecten, voertuigen en items. Spelers kunnen ook gebruikmaken van timers, winvoorwaarden en 'triggers'.

Halo Infinite verschijnt op 8 december, na meermaals te zijn uitgesteld. De Forge-modus komt echter niet direct bij release beschikbaar. Ontwikkelaar 343 Industries gaf eerder aan dat het bedrijf zich focust op de singleplayercampagne en de multiplayermodus. Een co-op-functie voor de campagne staat in de planning voor drie maanden na release, en nog eens drie maanden later moet Forge verschijnen. De game verschijnt voor Windows, Xbox One, en Xbox Series X en S. De multiplayer van het spel wordt free-to-play.