343 Industries stelt co-opmodus voor Halo Infnite-campagne verder uit

De co-opmodus voor de campagne van Halo Infinite zal op 3 mei niet beschikbaar zijn als onderdeel van de Season 2-update. Ontwikkelaar 343 Industries zegt nu dat de modus 'later in het seizoen' naar de game komt. Dat seizoen loopt tot begin augustus.

Het is nog niet duidelijk wanneer de co-opmodus beschikbaar is. 343 Industries zei eerder dat die samen met de Season 2-update zou verschijnen, maar dat is nu uitgesteld. "We streven ernaar om later in het seizoen co-op uit te brengen", aldus de studio.

Volgens de ontwikkelaars kost het meer tijd om een 'complete co-opervaring' voor vier spelers in de 'enorme, wijde open wereld' van Halo Infinite te maken. Ook krijgt de game een splitscreenmodus op alle Xbox-consoles en volgens de studio zorgt dat ook voor 'enkele grote uitdagingen', die meer tijd kosten om op te lossen.

343 Industries zet uiteen waar het de afgelopen tijd aan heeft gewerkt en somt de prioriteiten als volgt op: het aanpakken van kritieke problemen, het leveren van de inhoud voor Season 2 en het werken aan co-op, en de Forge-modus en Season 3.

De Forge-modus staat volgens de ontwikkelaar nog altijd op de planning voor een release samen met de start van het derde seizoen. Een groep community creators test deze modus al waarin spelers nieuwe spelmodi kunnen maken. Op korte termijn blijft 343 Industries besloten tests uitvoeren met Forge, in voorbereiding op publieke tests later dit jaar.